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Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul’da meraklandıran görüntüler

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 15:41

Megakent İstanbul’un semalarını yağmur bulutları kapladı. Yağmur bulutları kent genelinde ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un sağanak yağışın etkili olacağı uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi.

SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Yağmur öncesinde mega kentin semalarını yağmur bulutlar kapladı. Bulutlarının kent genelini etkisi altına aldığı anlar dron ile havadan görüntülendi. Sağanak yağışın gün içerisinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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