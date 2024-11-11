Meteoroloji yeni hafta hava durumu raporunu yayımladı: Sağanak, kar ve sis bir arada!

11 Kasım 2024 04:38 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 04:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım Pazartesi hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın haritalarına göre ülkenin büyük bölümü ılık bahar günlerini hatırlatan pastırma sıcaklarına veda ediyor. Sis ve pus etkisiyle serin hava ağırlığını hissettirecek. İşte yeni haftanın hava durumu raporu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yapılan son değerlendirmelere göre hava durumunun gün gün değişken olacağı bir hafta yaşanacak. Sağanak yağış, sis, pus ve bazı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta kuvvette kuzeyli rüzgarlar üşüten bir etki oluşturacak. Bazı günler yağışların etkisini azaltması güneşli ancak serin bir hava yaşatması bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL YAĞIŞ UYARISI

Ülke geneli bulutlu bir gün yaşarken Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağış görecek. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkisini gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI NE OLACAK?

Ülke genelinde mevsim normallerinde serin bir hafta yaşanması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönden orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Tehlike arz eden meteorolojik uyarı ise yapılmadı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevreleinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı bulutlu