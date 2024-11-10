Tüyleri diken diken eden anlar! Saat 09.05'te İstanbul'da hayat durdu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:01
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti. Saat 09.05'te İstanbul'da adeta hayat durdu. E5 karayolunda kaydedilen görüntüler tüyleri diken diken etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te ise İstanbul'da adeta hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte trafik durdu, sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Kaydedilen görüntüler tüyleri diken diken etti.
ARAÇLARINDAN İNİP SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı