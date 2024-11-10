Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı: Aziz Atatürk zat-ı alinizi bir kez daha rahmetle anıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir'de... Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan daha sonrasında Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk zat-ı alinizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Evveli aleme irtihalinizin 86.yıl dönümünde zatı alinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."