Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı: İstanbul dahil yağış sürüyor, hava soğuyacak
Meteoroloji 16 Eylül Pazartesi hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil kuzey ve iç kesimlerindeki şehirlerimizde yağışlı hava sürecek. Hava sıcaklığı sonbahar etkisini hissettirmeye başlayacak derecede soğuyacak. Üç il için şiddetli yağışların yaşanabileceğine karşın sarı kod verildi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu bildirimine göre pazartesiden itibaren hava sıcaklığı düşerek sonbahar serinletici etkisini hissettirecek. Yurdun kuzey ve iç kesimleri yoğun yağış altına girecek. İstanbul da yağışlı hava uyarısı sürüyor. Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusu şiddetli yağış etkisi altında kalacak.
HAVA SOĞUMAYA BAŞLIYOR
Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri 2-6 derece hava sıcaklığının düşmesiyle serinleyecek. Yurdun diğer kesimleri mevsim normallerini yaşayacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 3 İLE SARI KOD VERİLDİ
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan, Sinop, Artvin ve Rize'de kuvvetli yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı, Kastamonu ve Sinop için sarı kodlu uyarı verdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.
BÖLGELERE GÖRE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
İstanbul, Çanakkale ve Trakya bölgesiyle sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Çankırı, Sivas ve Yozgat çevreleri ile Niğde'nin güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık