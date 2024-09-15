Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika | İstanbul'da sıra dışı deneme: Jaan Roose, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçti!

Son dakika | İstanbul'da sıra dışı deneme: Jaan Roose, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Eylül 2024 19:10 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:34

Son dakika haberi: İstanbul'da sıra dışı bir deneme yapılıyor. Atlet Jaan Roose, Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçti.

Son dakika haberine göre, Red Bull​ atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya​ kıtasından Avrupa​ kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi denedi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Red Bullistanbulasyaavrupa
Sonraki Haber Yükleniyor...