Son dakika | İstanbul'da sıra dışı deneme: Jaan Roose, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçti!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Eylül 2024 19:10 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:34
Son dakika haberi: İstanbul'da sıra dışı bir deneme yapılıyor. Atlet Jaan Roose, Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçti.
Son dakika haberine göre, Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi denedi.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: Anadolu Ajansı