Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var 

10 May 2024 07:37 - Güncelleme : 10 May 2024 07:38

Çöl tozları çok güçlü geliyor: Bir bölgenin tamamı için alarm...Meteoroloji 8 Mayıs 2024 hava durumu raporunu yayımladı!

Çöl tozları çok güçlü geliyor: Bir bölgenin tamamı için alarm...Meteoroloji 8 Mayıs 2024 hava durumu raporunu yayımladı!



Mayıs ayının ortalarına yaklaşılırken Türk halkı, güneşin yüzüne hasret kaldı. Yurt genelinde kapalı ve yer yağışlı bir hava görülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir yağışlı hava uyarısı geldi.

BUGÜN (10 MAYIS) HAVA DURUMU: ÇÖL TOZLARINA DİKKAT!

Yapılan tahminlere göre, ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

13 İL İÇİ SARI UYARI

Ayrıca meteorolojik değerlendirmeler sonrası 13 ilimiz için Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. Buna göre bugün Antalya, Burdur, Edirne, Isparta, İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Hakkâri, İstanbul, Kırklaresi, Tekirdağ'da yaşayan vatandaşların evden dışarı çıkmaması ve çıkmak zorundalarsa da gerekli tedbirleri alması isstendi

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu bugün bir hayli yoğun, yeni güne kapalı bir hava ve yer yer yağmur geçişleriyle başlayan vatandaşlar yazı iple çeilor. Şehir genelinde bugün saat 09.000 ile 00.00 saatleri arasında yaış geçişleri bekleniyor.