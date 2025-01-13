Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı! İşte 13 Ocak 2025 il il hava durumu

13 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'da tüm gün sürecek yağışların zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. İşte 13 Ocak 2025 il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul’un da bulunduğu 13 şehir için de sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul​, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova’da ani sel, su baskını, yıldırım​, yükseklerde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir, Uşak, Bolu ve Düzce çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege ile Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Düzce ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’nin kuzeyinde kuvvetli fırtına, Marmara’da fırtına, Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, sabah 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 yer yer 3 m; Görüş: İyi yağış anında orta .

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, güneyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde ; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: güney ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.