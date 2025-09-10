Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava yağışlı, batı ve güney kesimlerde ise güneşli seyredecek.
Yapılan değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Zonguldak, Bartın, Sinop, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artış gösterirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık.