Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeyinde yağışlı, güneyinde ise güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki 13 ilde sağanak beklenirken, Ege ve Akdeniz'de ise sıcaklık birkaç derece artacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 08:33
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 08:40

Genel Müdürlüğü 10 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. 'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava yağışlı, batı ve güney kesimlerde ise güneşli seyredecek.

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

13 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yapılan değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Zonguldak, Bartın, Sinop, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artış gösterirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

ise genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (10 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 13 kente sağanak uyarısı! Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Önce yağış ardından yüksek sıcaklık! Meteoroloji tarih verdi! 9 Eylül hava durumu
ETİKETLER
#Türkiye
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#sıcaklık
#meteoroloji
#sağanak
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.