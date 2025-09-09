Önce yağış ardından yüksek sıcaklık! Meteoroloji tarih verdi! 9 Eylül hava durumu

Türkiye’de son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, bugün de kuzey ve doğu bölgelerde aralıklarla devam edecek. Ancak Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlere göre yağışların ardından batıdan başlayarak hava yeniden ısınacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak özellikle batı ve iç kesimlerde terletici günleri geri getirmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar, yurdun birçok kesiminde yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak. Yağışlar ise doğu ve kuzeydoğuya kaydıktan sonra büyük ölçüde yurdu terk edecek.
Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 30°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 31°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AFYON 25°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 32°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 32°C Az bulutlu
MANİSA 32°C Az bulutlu
ADANA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 30°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 24°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU 25°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 27°C Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
KARS 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 27°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 35°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 32°C Az bulutlu
MARDİN 30°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 36°C Az bulutlu ve açık