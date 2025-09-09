Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Önce yağış ardından yüksek sıcaklık! Meteoroloji tarih verdi! 9 Eylül hava durumu

Türkiye son birkaç gündür sonbaharın gelişini müjdeleyen yağmurlu günler geçiriyor. Sağanak yağış bugün yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde yer yer etkili olacak. Ancak batıdan başlayarak havanın yeniden terleteceği sıcak günler geri dönüyor. İşte Meteoroloji'ni son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 08:05

Türkiye’de son günlerde etkisini gösteren yağışlar, bugün de kuzey ve doğu bölgelerde aralıklarla devam edecek. Ancak Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlere göre yağışların ardından batıdan başlayarak hava yeniden ısınacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak özellikle batı ve iç kesimlerde terletici günleri geri getirmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar, yurdun birçok kesiminde yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak. Yağışlar ise doğu ve kuzeydoğuya kaydıktan sonra büyük ölçüde yurdu terk edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer yağışlı olacak. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 30°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 31°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 25°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 32°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 32°C Az bulutlu

MANİSA 32°C Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 30°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 24°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 25°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 27°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü

sağanak yağışlı

KARS 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 27°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 35°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 32°C Az bulutlu

MARDİN 30°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 36°C Az bulutlu ve açık

