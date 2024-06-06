Meteoroloji'den 15 il için sağanak uyarısı... Diğer bölgeler kavruluyor! 6 Haziran hava durumu tahminleri

06 Haziran 2024 06:33 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 07:12

Bir aylık yağış bir günde yağdı! İtfaiye erlerinin botu alabora oldu, bir kişi öldü

Bir aylık yağış bir günde yağdı! İtfaiye erlerinin botu alabora oldu, bir kişi öldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Haziran 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan uzman değerlendirmelerine göre yurt genelinde yaz ayları bugün de etkisini sürdürüyor. Ancak aralarında başkent Ankara'nın da bulunduğu 15 ilde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

Meteoroloji'nin yayımladığı raporda şu bilgilere yer verildi:

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık olacak.

Gün içinde zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yağış görülecek.

Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.