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 | Onur Kaya

Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre 5 bölge bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. 17 il için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji, sıcaklıkların da yurt genelinde hafta sonundan itibaren düşüşe geçeceğini bildirdi. İşte 11 Haziran 2025 hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 07:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre yurdun 5 bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji, toplamda 17 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ise düşüşe geçecek. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

5 BÖLGEDE YAĞMUR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü kuzey kesimlerde, pazar günü ise ülke genelinde azalarak yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri civarına düşecek.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

17 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre 17 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağmurlu havanın etkisi altına girecek iller; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Adana, Burdur, Sivas, Kayseri, Bolu, Karabük, Kastamonu, Rize, Trabzon, Erzurum, Kars, Van.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

  • MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklık 30 derece, Balıkesir'de 32, Edirne'de 34 derece.

  • EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de sıcaklık 36 derece, Manisa'da 37 derece, Afyonkarahisar'da 32 derece olacak.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
  • AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya 30 derece, Adana 34 derece.

  • İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu parçalı çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in doğusu ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve Konya 33 derece, Eskişehir 32 derece.

  • BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 29 derece, Sinop 30 derece, Zonguldak 25 derece.

Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
  • ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon 24 derece, Samsun 26 derece, Rize 27 derece.

  • DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya 36 derece, Erzurum 26 derece, Kars ve Van 25 derece.

  • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 39 derece, Gaziantep 38 derece.

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