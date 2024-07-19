Meteoroloji'den 19 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul için yüksek nem, 8 il için sarı kod uyarısı! 

19 Temmuz 2024 07:05 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 07:06

Türkiye bir süredir yüksek kavurucu sıcaklıklarla boğuşuyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı birçok bölgede 35 derecenin üzerinde seyrediyor. Ancak nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık değerleri çok daha yüksek seviyelere çıkıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Hal böyleyken Afet Koordinasyon Merkezi'nden megakent İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Merkez'den yapılan açıklamada İstanbul sakinlerinden bugün yüksek nem oranı nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisiyle İstanbul'da bugün sıcaklığının 34-37 derece aralığında olacağı ancak yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilebileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA SICAK HAVA NE KADAR SÜRECEK?

Diğer yandan yapılan uyarıya göre İstanbul'da yüksek sıcaklıkların etkisi bir süre daha etkisini sürdürecek. Meteorolojik verilere dayandırılarak paylaşılan bilgilere göre İstanbul sakinlerinin sıcak hava ile imtihanı 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

19 TEMMUZ HAVA DURUMU

Meteorolji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 19 Temmuz hava durumu raporuna göre ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu veya açık olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAYIMLANDI

Ayrıca Meteoroloji, yurdun kuzey doğusundaki 8 il için önemli bir veriye yer verdi. "Meteoyarı" sayfasında yer alan bilgilere göre bugün Ağrı, Erzurum, Kars, Trabzon, Artvin, Giresun, Rize ve Ardahan için beklene kuvvetli yerel yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var.