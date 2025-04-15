Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

İlkbahar gelmemekte direniyor. Meteoroloji'nin son raporuna göre bugün başkent Ankara dahil 27 ilde kuvvetli kar ya da karla karışık yağmur yağış var. Yurdun batısında ise güneyş yüzünü gösteriyor. Ancak yağış geçişleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Türkiye soğuk geçen günlerin ardından ilkbaharı beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün sarı kodla 27 ili kapsayan soğuk ve karlı hava uyarısı yaptı. Yayımlanan 15 Nisan hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurdun batısında yüzünü gösteren güneşle birlikte artmaya devam ederken birçok il kışlık giysilerine veda etmek için bir süre daha bekleyecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 NİSAN)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre, yurdun doğu kesimleri çok bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayları bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

ZİRAİ DON RİSKİ SÜRÜYOR

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam etse de, bazı bölgelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Rüzgar; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli şekilde esecek. Meteoroloji, özellikle tarımsal üretim yapılan alanlarda zirai dona karşı da vatandaşları uyarıyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Ankara, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak, Karabük.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 17°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C Parçalı bulutlu

SAKARYA 18°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 15°C Az bulutlu

DENİZLİ 21°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 22°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 23°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 15°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C Az bulutlu ve açık

KONYA 14°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 10°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 14°C Az bulutlu ve açık

KARABÜK 14°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 14°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 14°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 15°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 16°C Parçalı bulutlu

MARDİN 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu