Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu
İlkbahar gelmemekte direniyor. Meteoroloji'nin son raporuna göre bugün başkent Ankara dahil 27 ilde kuvvetli kar ya da karla karışık yağmur yağış var. Yurdun batısında ise güneyş yüzünü gösteriyor. Ancak yağış geçişleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Türkiye soğuk geçen günlerin ardından ilkbaharı beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün sarı kodla 27 ili kapsayan soğuk ve karlı hava uyarısı yaptı. Yayımlanan 15 Nisan hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurdun batısında yüzünü gösteren güneşle birlikte artmaya devam ederken birçok il kışlık giysilerine veda etmek için bir süre daha bekleyecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 NİSAN)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre, yurdun doğu kesimleri çok bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!
Sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayları bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
ZİRAİ DON RİSKİ SÜRÜYOR
Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam etse de, bazı bölgelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Rüzgar; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli şekilde esecek. Meteoroloji, özellikle tarımsal üretim yapılan alanlarda zirai dona karşı da vatandaşları uyarıyor.
DİYARBAKIR 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 16°C Parçalı bulutlu
MARDİN 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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