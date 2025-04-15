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 | Suat Vilgen

Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

İlkbahar gelmemekte direniyor. Meteoroloji'nin son raporuna göre bugün başkent Ankara dahil 27 ilde kuvvetli kar ya da karla karışık yağmur yağış var. Yurdun batısında ise güneyş yüzünü gösteriyor. Ancak yağış geçişleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 07:04

Türkiye soğuk geçen günlerin ardından ilkbaharı beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün sarı kodla 27 ili kapsayan soğuk ve karlı hava uyarısı yaptı. Yayımlanan 15 Nisan hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurdun batısında yüzünü gösteren güneşle birlikte artmaya devam ederken birçok il kışlık giysilerine veda etmek için bir süre daha bekleyecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 NİSAN)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre, yurdun doğu kesimleri çok bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayları bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

ZİRAİ DON RİSKİ SÜRÜYOR

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam etse de, bazı bölgelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Rüzgar; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli şekilde esecek. Meteoroloji, özellikle tarımsal üretim yapılan alanlarda zirai dona karşı da vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Ankara, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak, Karabük.

Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 17°C Parçalı bulutlu
  • İSTANBUL 18°C Parçalı bulutlu
  • KIRKLARELİ 17°C Parçalı bulutlu
  • SAKARYA 18°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 15°C Az bulutlu
  • DENİZLİ 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA 22°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 23°C Parçalı bulutlu
  • ANTALYA 25°C Az bulutlu ve açık
  • BURDUR 18°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY 21°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 15°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR 18°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA 14°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR 10°C Parçalı bulutlu
Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 14°C Az bulutlu ve açık
  • KARABÜK 14°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP 14°C Parçalı bulutlu
  • ZONGULDAK 14°C Az bulutlu ve açık
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu
  • RİZE 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
  • SAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu
  • TRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu kar uyarısı! İşte 15 Nisan hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
  • KARS 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
  • MALATYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
  • VAN 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADIYAMAN 15°C Parçalı bulutlu
  • DİYARBAKIR 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
  • GAZİANTEP 16°C Parçalı bulutlu
  • MARDİN 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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#hava durumu
#Meteoroloji
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