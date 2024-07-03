Meteoroloji'den 3 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul için yağış uyarısı geldi! Saat verdiler

03 Temmuz 2024 07:34 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 07:53

Kavurucu yaz sıcaklarının etkisi altındaki Türkiye, bugün kısa süreli de olsa serin hava ve yağış molası verecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son rapora göre, bugün ülke genelinde megakent İstanbul da dahil olmak üzere 24 ilde sağanak yağış beklentisi var.

Bunun yanında hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

BUGÜN (3 TEMMUZ) HAVA NASIL OLACAK?

Uzman meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmelerde bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.

İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Diğer yandan bugün bazı bölgelerde rüzgar da etkili olacak. Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu bölgelere yaşayan vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var.

3 BÜYÜK İLİMİZİN HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR HAVA DURUMU °C, 33°C Az bulutlu ve açık

°C, 33°C Az bulutlu ve açık ANKARA HAVA DURUMU °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAZI İLLERİMİZDEN HAVA DURUMU RAPORU

EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYON °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 36°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı