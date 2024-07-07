Meteoroloji’den 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve dolu geliyor!

07 Temmuz 2024 21:00 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 21:01

Bir sigara grubu daha zam yaptı, 79 liraya dayandı

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Sel Erzurum Muş Erzincan Ardahan ve Kars’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Sel Erzurum Muş Erzincan Ardahan ve Kars’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerini paylaşarak uyarıda bulundu. Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanların önlem alması gerektiğine dikkat çekildi.

KARADENİZ'DE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 7 Temmuz Pazar günü, gece saatlerinden itibaren; Trabzon ve Giresun'da, 8 Temmuz Pazartesi günü, sabah saatlerinden itibaren, Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğine dikkat çekildi.

AFAD: ÖNLEMİNİZİ ALIN

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.” denildi.

GENÇ KIZDAN ACI HABER

Öte yandan Ordu'da dün geceden itibaren il genelinde yağan aşırı yağışlar Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sele neden oldu.

Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi. Aşırı yağışların etkili olduğu İkizce ilçesinin merkezinde bulunan dere yatağında taşkınlar meydana gelirken, yetkililer tarafından köprü alanından uzak durulması istendi. Muş Malazgirt'e bağlı bahçe köyünde ise genç bir kız sele kapılarak hayatını kaybetti.

DOĞU ANADOLU'YA UYARI

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.