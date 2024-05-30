Meteoroloji'den 9 kente sarı uyarı! Saat verip 'Şiddetli yağacak' dedi... İşte 30 Mayıs il il hava durumu

30 May 2024 05:18 - Güncelleme : 30 May 2024 05:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli,Edirne, Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin

Yağışların, Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE 30 MAYIS İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler Kırklareli ve Edirne, yarın öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler Afyonkarahisar ve Denizli ve yarın öğle saaatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 12°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORDU 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN 12°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu