Havada dehşeti yaşamışlardı! Singapur uçağının türbülans nedeni ortaya çıktı

29 May 2024 14:20 - Güncelleme : 29 May 2024 15:02

Pakistan'da katliam gibi kaza: Otobüs vadiden uçtu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da katliam gibi kaza: Otobüs vadiden uçtu, çok sayıda ölü ve yaralı var

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden uçağın türbülansa girmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca yolcu da yaralanmıştı.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Güvenliği Soruşturma Bürosu (TSIB), 21 Mayıs'ta havada dehşet anlarının yaşandığı olayla ilgili ön soruşturmasını tamamladı.

SANİYELER İÇİNDE 54 METRE İRTİFA KAYBI

Uzmanların açıkladığı raporda, Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı yolcu uçağının normal seyrederken 4.6 saniye içinde 54 metre (178 ft) irtifa kaybettiğini belirtildi.

TÜRBÜLANSIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Uçağın uçuş veri (FDR) ve kokpit ses kaydedicisini (CVR) inceleyen uzmanların hazırladığı raporda dikkat çeken ifadelere yer verildi.

Uçağın dikey ivmesinin 0,6 saniye içinde +1,35G'den -1,5G'ye düştüğü için yer çekimi kuvvetinde hızlı bir değişim yaşandığı, bunun da kemer takmayan yolcuların havalanmasına neden olduğu kaydedildi. Dikey ivmede saniyeler içinde gerçekleşen değişimin havadaki yolcuların tekrar aşağı düşmesine yol açtığı belirtildi.

Raporda ayrıca, "Yer çekimi kuvvetinde 4,6 saniye boyunca meydana gelen hızlı değişimler 178 ft'lik (54 metre) bir irtifa düşüşüyle sonuçlandı. Bu olaylar dizisi muhtemelen mürettebat ve yolcuların yaralanmasına neden olmuştur" ifadeleri de yer aldı.