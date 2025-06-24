Meteoroloji'den alarm! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak. Batı kesimlerden başlayarak artacak olan hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma gününe kadar yağmur beklenmezken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak. İşte 24 Haziran 2025 hava durumu...