Meteoroloji'den alarm! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak. Batı kesimlerden başlayarak artacak olan hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma gününe kadar yağmur beklenmezken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak. İşte 24 Haziran 2025 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağmur beklenmiyor. Sıcaklıkların ise batı bölgelerden başlayarak artmaya devam edeceği öngörülüyor.
Perşembe gününden itibaren özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi geçecek.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, denizlerde fırtına beklenmiyor.
İşte bölgelere göre illerimizde hava durumu:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.