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 | Onur Kaya

Meteoroloji'den alarm! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak. Batı kesimlerden başlayarak artacak olan hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma gününe kadar yağmur beklenmezken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak. İşte 24 Haziran 2025 hava durumu...

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Meteoroloji'den alarm! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 06:02
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 06:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

YURT GENELİNDE YAĞMUR YOK

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağmur beklenmiyor. Sıcaklıkların ise batı bölgelerden başlayarak artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den alarm! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

SICAKLIK ALARMI: TERMOMETRELER 40 DERECEYİ AŞACAK

Perşembe gününden itibaren özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi geçecek.

Meteoroloji'den alarm! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, denizlerde fırtına beklenmiyor.

İşte bölgelere göre illerimizde hava durumu:

Meteoroloji'den alarm! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • UŞAK °C, 34°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den alarm! Sıcaklık artıyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • SİVAS °C, 27°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 30°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 28°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • RİZE °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık
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