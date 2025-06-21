Meteorolojiden Bodrum-Marmaris için denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Bodrum-Marmaris arası denizde fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçesi arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.



GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Marmaris arasında rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.