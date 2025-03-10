Meteoroloji'den çığ uyarısı geldi: 7 il risk altında!

İstanbul
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de olmak üzere 7 doğu ilinde çığ uyarısında bulundu. Erzurum Valiliği de kentte gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiğini bildirdi.
Bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu aktarıldı.
Açıklamada, ayrıca, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.