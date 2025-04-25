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 | Banu İriç

Meteoroloji'den hafta sonu için 3 uyarı! 25 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayının son hafta sonu hava durumu tahminlerine göre ülkemiz yine şok edici hava koşullarıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde zirai don, tarım arazilerinde büyük zararlara yol açarken, bu kez de kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı ülke genelini etkisi altına alacak. Meteorolojik veriler, sıcaklıkların mevsim normallerinin daha da altına ineceğini ortaya koydu. İşte 25 Nisan Cuma tahminler...

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 06:00
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 06:00

Nisan ayı, Türkiye için beklenmedik hava olaylarına sahne oldu. Ayrıca İstanbullular 6,2'lik depremin şokunu atlatamamışken bir yandan da soğuk havayla mücadele ediyor. Geceyi sokakta geçiren Marmara Bölgesi sakinleri hafta sonu havanın nasıl olacağını da merak ediyor.

Meteoroloji'den hafta sonu için 3 uyarı! 25 Nisan hava durumu

HAFTA SONU İÇİN ÜÇ UYARI: YAĞIŞ, FIRTINA, TOZ TAŞINIMI

Geçtiğimiz haftalarda zirai don, tarım arazilerini etkileyerek büyük zararlara yol açtı, bu şok edici afetin ardından şimdi de yeni bir tehlike kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bu hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok altına düşecek ve Türkiye’nin birçok bölgesinde kuvvetli yağışlar, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak.

Meteoroloji'den hafta sonu için 3 uyarı! 25 Nisan hava durumu

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 25 Nisan 2025 için yaptığı hava durumu tahminini duyurdu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ile Bilecik'in doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den hafta sonu için 3 uyarı! 25 Nisan hava durumu

RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI

Meteoroloji, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarların eseceğini bildirdi. Bu bölgelerde rüzgarın hızının 40-60 km/saat arasında olacağı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise 60-90 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz kıyılarında pus ve sis olaylarının meydana gelmesi olasılığı bulunuyor.

Meteoroloji'den hafta sonu için 3 uyarı! 25 Nisan hava durumu

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece arasında azalacağı, diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Bu durum, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin olacak.

Meteoroloji'den hafta sonu için 3 uyarı! 25 Nisan hava durumu

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği için sürücülerin dikkatli olmaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları önerilmektedir.

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ETİKETLER
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