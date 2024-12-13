Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Önleminizi alın!

13 Aralık 2024 19:19 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 19:20

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor...

Meteoroloji'den kar uyarısı! 7 ilde turuncu ve sarı alarm verildi: Çok şiddetli yağacak

Meteoroloji'den kar uyarısı! 7 ilde turuncu ve sarı alarm verildi: Çok şiddetli yağacak

Meteorolojiden Erzincan​, Erzurum​, Bayburt​, Ardahan​ illeri için kuvvetli rüzgar​ ve fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

4 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ardahan çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) , yükseklerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yapılan uyarıda beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.