Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı! Saat verildi: Şiddetli geliyor!

15 Ağustos 2024 09:49 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:51

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarında 15 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

MGM'nin yayımladığı güncel hava durumu raporunda; ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Kuzey Ege bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan MGM, rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması hususunda uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM'nin yayımladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda ise Karadeniz kıyılarında bazı noktalarda etkili olan yağışların yarın da etkisini sürdüreceği diğer günler ise güneşli bir havanın hakim olacağını bildirildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 AĞUSTOS HAVA DURUMU)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık