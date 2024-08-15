Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı! Saat verildi: Şiddetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos 2024 güncel hava durumu raporunu yayımladı. 2 bölgeye dikkat çeken MGM, bölgede gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirdi. MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda ise ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının birçok noktada mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarında 15 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
MGM'nin yayımladığı güncel hava durumu raporunda; ülkemizin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacağı öngörülüyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara ve Kuzey Ege bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan MGM, rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması hususunda uyardı.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
MGM'nin yayımladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda ise Karadeniz kıyılarında bazı noktalarda etkili olan yağışların yarın da etkisini sürdüreceği diğer günler ise güneşli bir havanın hakim olacağını bildirildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 AĞUSTOS HAVA DURUMU)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık