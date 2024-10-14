Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Sisli ve puslu hava ülkeyi saracak 

14 Ekim 2024 19:57 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 20:11

Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacak. Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde ise yerel sağanak yağışlar beklenirken ülkenin batı kesimlerinde gece saatlerinde başlayacak olan sis ve pus olayları için vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte bölgelere ve illere göre hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu​ tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, ülke genelinde hava durumunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğu kesimleri, Hatay kıyıları ile Bingöl ve Sinop çevrelerinde sağanak​ ve gök gürültülü sağanak yağış​ beklendiği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı bölgelerde yer yer sis ve pus oluşabileceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği açıklandı. Rüzgarın ise genel olarak kuzeyden; güney ve doğu bölgelerinde ise güneyden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 17°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu