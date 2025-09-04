Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, 3 bölgede hava sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yoğun olacağı 2 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara ve Ege'de ise kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 08:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Eylül 2025 tarihli raporunu yayınladı. 2 bölgede kuvvetli , 3 bölgede ise sağanak etkili olacak. Ayrıca yağışların kuvvetli olacağı 2 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!

Yapılan son hava tahminlerine göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!

2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 2 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yağışların ’un doğusu ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

  • ANKARA 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 30°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA 35°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA 33°C Az bulutlu ve açık
  • ADANA 34°C Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA 28°C Az bulutlu ve açık
  • SAMSUN 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • TRABZON 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ERZURUM 20°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP 37°C Az bulutlu ve açık
