Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. 2 bölgede kuvvetli rüzgar, 3 bölgede ise sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca yağışların kuvvetli olacağı 2 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yapılan son hava tahminlerine göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 2 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU