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 | Onur Kaya

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

Meteoroloji ve uzmanların uyarısını yaptığı aşırı sıcak Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık rekor seviyelere ulaşacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde termometreler 37-44 dereceleri görecek. Uzmanlar özellikle yaşlılar ve kronik hastaların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. İşte 23 Temmuz hava durumu raporuna göre en riskli il ve ilçeler...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 07:57
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 08:26

son 5 yılın en sıcağını yaşıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sağlığı da tehdit eden sıcaklara karşı meteoroloji uzmanlarından da peş peşe uyarılar geliyor. ve Ankara'da sıcaklık 37 derece; İzmir, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Balıkesir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere birçok ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Temmuz 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika kökenli etkili olmaya devam ederken, sıcaklıkların hafta boyunca 34 ila 37 derece aralığında seyredeceği, bölgesel olarak aşırı değerler (38-40 derece) gözlenebileceği tahmin ediliyor." denildi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarşamba günü İstanbul'da en sıcak gün olacağını belirtti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Şen, "Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir, 38-40 derece. Dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi'ne de çağrı yapan Şen, "Sayın valimiz mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız." dedi.

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İstanbul'da dün Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de sıcaklık gölgede 38 derece, güneşin altında ise 50 dereceyi buldu.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

SICAKLIK REKOR KIRACAK

Antalya'da hissedilen sıcaklık, nem oranının artmasıyla beraber vatandaşları ve turistleri bunaltıyor. Meteoroloji kayıtlarına göre, Antalya'da temmuz ayı sıcaklık rekoru 5 yıl önce (6 Temmuz 2020'de) 45 derece ile kırılmıştı. Cuma günü beklenen 45 derece ile bu rekor kırılabilir.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN!

Uzmanlar, sıcak havanın özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini vurgularken, gün ortasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (23 TEMMUZ 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 37°C Az bulutlu
  • ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 31°C Parçalı bulutlu
  • KARS °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 44°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık
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ETİKETLER
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