Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekor kıracak! İşte en riskli iller ve ilçeler

Türkiye son 5 yılın en sıcağını yaşıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sağlığı da tehdit eden sıcaklara karşı meteoroloji uzmanlarından da peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 37 derece; İzmir, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Balıkesir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere birçok ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken, sıcaklıkların hafta boyunca 34 ila 37 derece aralığında seyredeceği, bölgesel olarak aşırı değerler (38-40 derece) gözlenebileceği tahmin ediliyor." denildi.

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarşamba günü İstanbul'da en sıcak gün olacağını belirtti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Şen, "Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir, 38-40 derece. Dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi'ne de çağrı yapan Şen, "Sayın valimiz mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız." dedi.

İstanbul'da dün Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de sıcaklık gölgede 38 derece, güneşin altında ise 50 dereceyi buldu.

SICAKLIK REKOR KIRACAK

Antalya'da hissedilen sıcaklık, nem oranının artmasıyla beraber vatandaşları ve turistleri bunaltıyor. Meteoroloji kayıtlarına göre, Antalya'da temmuz ayı sıcaklık rekoru 5 yıl önce (6 Temmuz 2020'de) 45 derece ile kırılmıştı. Cuma günü beklenen 45 derece ile bu rekor kırılabilir.

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN!

Uzmanlar, sıcak havanın özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini vurgularken, gün ortasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (23 TEMMUZ 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 42°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 37°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 39°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C Az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.