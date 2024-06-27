Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 4 il için sağanak yağmur alarmı

27 Haziran 2024 08:00 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:01

Türkiye yaz sıcaklarını iliklerine kadar hissetmeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklar bazı kentlerimizde 40 derecenin üzerine çıkarken, bunaltıcı hava nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar hava durumuna ilişkin yeni raporları dikkatle takip ediyor.

Vatandaşların bu merakını giderecek son rapor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi.

BUGÜN (27 HAZİNAN) HAVA NASIL OLACAK?

Uzman meteorologlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bugün yine az bulutlu ve açık hava hakim. Ancak yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı görünüyor. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor.

Rapora göre hava sıcaklığı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Diğer yandan Meteoroloji, bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar uyarısı da verdi. Tahminlere göre rüzgarın, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 29°C Az bulutlu ve açık

İZMİR HAVA DURUMU °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ANKARA HAVA DURUMU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açı

ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C Az bulutlu ve açık