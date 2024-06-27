Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 4 il için sağanak yağmur alarmı
Sıcak ve bunaltıcı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava az bulutlu ve açık görünse de 5 ilde bugün yerel sağanak yağış bekleniyor. İşte 27 Haziran il il hava durumu raporu...
Türkiye yaz sıcaklarını iliklerine kadar hissetmeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklar bazı kentlerimizde 40 derecenin üzerine çıkarken, bunaltıcı hava nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar hava durumuna ilişkin yeni raporları dikkatle takip ediyor.
Vatandaşların bu merakını giderecek son rapor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi.
BUGÜN (27 HAZİNAN) HAVA NASIL OLACAK?
Uzman meteorologlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bugün yine az bulutlu ve açık hava hakim. Ancak yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı görünüyor. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor.
Rapora göre hava sıcaklığı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Diğer yandan Meteoroloji, bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar uyarısı da verdi. Tahminlere göre rüzgarın, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 29°C Az bulutlu ve açık
İZMİR HAVA DURUMU °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ANKARA HAVA DURUMU °C, 32°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açı
ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 28°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C Az bulutlu ve açık