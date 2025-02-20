Meteoroloji'den yeni uyarı! Kar fırtınası İstanbul ve çevresinde şiddetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde 3 gün boyunca kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek, Marmara, kıyı Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli poyraz etkili olacak. İşte bölge bölge hava durumu...

İstanbul ve birçok ilde başlayan kar fırtınası hayatı felç etti. Meteoroloji, AKOM ve valiliklerden peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarı ve açıklamalara göre kar yağışı 3 gün daha etkisini göstermeye devam edecek. Kar yağışının halen devam ettiği İstanbul ve çevre iller için yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: KUVVETLİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR İYİDEN İYİYE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR İSTANBUL ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞACAK

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI GELDİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.