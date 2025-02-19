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 | Emir Yücel

İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul'da beklenen kar yağışı şehrin bazı bölgelerinde başladı. 4 gün sürmesi beklenen yağışlar hakkında Tgrthaber.com'a konuşan Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan; Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında yaşayanların mümkün mertebe dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.

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İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 12:00

İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehre geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkili olmaya başladı.

İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent geneline yayılması bekleniyor.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan; İstanbul'da cuma günü okulların tatil olmasının faydalı olacağını belirtirken özellikle Anadolu yakasında yaşayan vatandaşlara da ekstra uyarılarda bulundu.

BUZLANMALARA ÇOK DİKKAT EDİN!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece geç saatlere kadar devam edecek olan yağışlar yarın da artarak devam edecek.

Geçmişte yaşanan kar yağışları kadar şiddetli olmasa da hava sıcaklıklarının oldukça düşmesinden dolayı buzlanmanın çok olduğunu göreceğiz.

YAĞIŞLAR ANADOLU YAKASINDA YOĞUN OLACAK!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazar gününe kadar sürecek. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında etkisini daha fazla gösterecek. Buzlanmanın oldukça fazla olacağı bu dört gün boyunca vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.

Cuma günü de İstanbul'da okulların tatil edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

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