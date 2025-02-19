İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Kar yağışının 4 gün sürmesi beklenirken kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreyi bulacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul'da son durum...
BUZLANMA VE DON UYARISI
Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları bazı noktalarda sıfırın altına düşecek. Hal böyle olunca buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalarda; özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
AKOM'DAN YENİ UYARI
AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, İstanbul'da etkili olacak olan kar yağışının ardından bölge bölge kar kalınlığı tahminleri paylaşıldı.
AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!
Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler kısa süre içinde beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının İstanbul'da akşam saatlerine doğru kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.
EKREM İMAMOĞLU, İSTANBULLULARI UYARDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbullulara kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir;
📌İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.
📌Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.
📌İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.
📌En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.
📌Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.
📌Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.
📌Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.
📌Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
📌Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.
📌Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor"
YOLLAR KAPANDI, KAZALAR MEYDANA GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisin gösteriyor. Arnavutköy’ de yollar beyaza büründü. İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur olurken, uzun araç kuyruğu oluştu.