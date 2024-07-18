Metin Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi, atamalar Resmi Gazete'de

18 Temmuz 2024 00:05 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 00:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Resmi Gazete kararına göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi. Kıratlı 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevinde bulunuyordu. Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ise Hakkı Susmaz atandı.

METİN KIRATLI KİMDİR?

14 Şubat 1969 tarihinde Konya/Ereğli’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi. Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Ankara Adliyesinde hâkimlik stajına başlayan KIRATLI, staj bitimi sırasıyla Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği görevlerini yapmış olup, 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmış olup, 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atanmıştır. Ayrıca, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

İyi derecede Almanca bilen KIRATLI, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hakkı Susmaz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİĞER ATAMA KARARLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı.

Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, TOKİ Başkanlığına ise Mustafa Levent Sungur atandı.