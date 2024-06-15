Metrelerce uzanan 'ucuz baklava' kuyruğu! Güneşe rağmen saatlerce beklediler

15 Haziran 2024 15:55 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:00

İstanbul'da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir çok kişi tatlı ve şeker alışverişine çıkıyor. Şirinevler'de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar ise 1 saat boyunca uzun kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Cevizli baklavanın kilosu 110 lira, fıstıklı baklavanın kilosu ise 210 liraya satılıyor. İşletme çalışanı, baklava almak için bekleyen vatandaşlara güneşten korunmaları için karton verdi. Ucuz baklava almak için bekleyen Güngör Seven, “Baklava alacağım, nostalji olsun diye geliyoruz, biraz vaktimiz vardı. Bazı zamanlar alıyorum, yolum düşmezse başka yerden alıyorum. 4 kiloya kadar alacağım, uygun fiyata alacağım” dedi.

"UCUZ BAKLAVA ALMAK İÇİN GELDİK"

Her sene baklavasını buradan aldığını söyleyen Cemal Kaya, “Ucuz baklava almak için geldik. Her bayramda geliyorum, fiyatı uygun. Geçen sene fiyatı 85 TL'ydi şimdiki fiyatını bilmiyorum. Bahçelievler'den geliyorum, bayram için 3 kilo alacağım” diye konuştu.

"SEVDİLER, BAĞIRLARINA BASTILAR, GELİYORLAR"

Vatandaşların baklavaları beğenmesinden mutlu olduklarını söyleyen işletme müdürü Adil İpekli, “Çok şükür, bir bayram arifesine daha geldik. Değerli müşterilerimiz bizi yalnız bırakmadılar, sevdiler, bağırlarına bastılar, geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Biz hem piyasadan uygun olduğu için hem de kalitemizi bozmadığımız için, ikisini bir arada yürütebildiğimiz için aslında bu durumdayız. Sirkülasyondan kazanç elde ediyoruz. Sürüm olmadı mı bizim için bir anlamı olmuyor. Çok az kar marjlarıyla devam etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.