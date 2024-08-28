Metris Cezaevinde yangın paniği! Çok sayıda itfaiye bölgeye yönlendirildi 

28 Ağustos 2024 00:22 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 01:11

Kocaeli Gebze yangın ekipler tarafından söndürüldü! Soğutma çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Gebze yangın ekipler tarafından söndürüldü! Soğutma çalışmaları devam ediyor

İstanbul'un Esenler ilçesindeki Metris Cezaevi'nin önüne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen videolarda, ekiplerin bir süre cezaevi önünde beklediği ve ardından itfaiye araçlarının cezaevi girişine yöneldiği görüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Metris Cezaevi çevresindeki görüntüler sosyal medyada da gündem olurken, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan yangına ilişkin olumsuz bilgileri gidermek amacıyla bilgilendirme mesajı yayımladı.

Yangının kısa sürede söndürüldüğü ve olaydan etkilenen mahkum veya personelin de olmadığı duyuruldu. İşte yapılan açıklama:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."