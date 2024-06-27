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Metrobüs durağındaki asansörde uyuşturucu kullanan şahıs yakalandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:23

Zincirlikuyu metrobüs durağında yer alan asansörde uyuşturucu kullanan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zeytinburnu metrobüs durağında bir gencin uyuşturucu kullandığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde bir kişinin düzenekle uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen görüntünün incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen İ.Y.P. isimli şahıs Beykoz Çiğdem Mahallesinde dün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek” suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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