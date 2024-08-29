Metroda satış yapan çocuğa saldırı: Bakanlık harekete geçti, soruşturma başlatıldı

29 Ağustos 2024 03:52 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 03:58

İstanbul'da bir metroda akşam saatlerinde dehşete düşüren anlar yaşandı. Yolculardan bir kişi metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulundu. Duruma kayıtsız kalamayan diğer yolcular saldırganı engellemeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmaları sürüyor.

"DEĞERLERİMİZLE KESİNLİKLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar" ifadelerine yer verdi.