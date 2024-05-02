Metroda taciz eden kişi başka bir taciz olayında yakalandı

02 May 2024 22:54 - Güncelleme : 02 May 2024 22:55

Başakşehir’de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kızı taciz eden adam yakalandı.

Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmuştu.

BAŞKA BİR TACİZ OLAYINDA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.



CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.