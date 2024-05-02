Adana’da motosiklet fabrikasında yangın! Ekipler seferber oldu 

02 May 2024 22:05 - Güncelleme : 02 May 2024 22:06

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tarsus yolunda yer alan bir motosiklet üretim tesisi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükseldi.

Yangın hızla yayılarak tesisin geniş bir alanını kapladı. Bölgeye derhal çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi devam ediyor.