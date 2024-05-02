İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

02 May 2024 11:00 - Güncelleme : 02 May 2024 11:27

İstanbul'da Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının, kimyasal bir maddenin patlamasıyla çıktığı düşünülürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

1 KİŞİ YARALANDI

Çıkan yangında ise 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.