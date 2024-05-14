Mezarlıkta polisi harekete geçiren olay!

14 May 2024 09:56 - Güncelleme : 14 May 2024 10:02

Denizli’de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlık'ta bulunan kabrine ziyarete giden bir kadın bebek ağlama sesi duyduğu gerekçesiyle korkarak mezarlıktan çıktı.

İHBARDA BULUNDU

12 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal’ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal’ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.