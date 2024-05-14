Mezarlıkta polisi harekete geçiren olay!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 09:56 - Güncelleme : 14 May 2024 10:02
Denizli’de mezarlık ziyaretine giden bir kişinin bebek ağlama sesi duyduğu yönündeki ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde herhangi bir şeye rastlanılmadı.
Denizli’de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlık'ta bulunan kabrine ziyarete giden bir kadın bebek ağlama sesi duyduğu gerekçesiyle korkarak mezarlıktan çıktı.
İHBARDA BULUNDU
12 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal’ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal’ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı