Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

MGM, AFAD, İçişleri Bakanlığı... Uyarılar peş peşe geliyor: 7 kentte sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ardından da AFAD tarafından uyarılar peş peşe geliyor. Kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 7 kente sarı koldu uyarıda bulunulurken yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşın tedbirli olunmasını istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MGM, AFAD, İçişleri Bakanlığı... Uyarılar peş peşe geliyor: 7 kentte sarı kodlu alarm
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 16:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü yurdun bazı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

MGM, AFAD, İçişleri Bakanlığı... Uyarılar peş peşe geliyor: 7 kentte sarı kodlu alarm

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İçişleri Bakanlığı, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü yurdun bazı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği konusunda uyarılarda bulundu.
11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Çorum, Amasya, Tokat ve Yozgat çevreleri ile Sivas’ın kuzeyi, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak.
Yetkililer, ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
İçişleri Bakanlığı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlattı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Meteoroloji’nin yayımladığı uyarıya göre; Çorum, Amasya, Tokat ve Yozgat çevreleri ile Sivas’ın kuzeyi, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak.

MGM, AFAD, İçişleri Bakanlığı... Uyarılar peş peşe geliyor: 7 kentte sarı kodlu alarm

Yetkililer; ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/2053793554107871640

MGM'NİN ARDINDAN İÇİŞLERİ'NDEN DE UYARI GELDİ

MGM'nin ardından vatandaşlara bir uyarı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Meteoroloji'nin verilerini paylaşan İçişleri Bakanlığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz"

https://x.com/TC_icisleri/status/2053818870717198537

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
Kurban Bayramı'nda okullar 9 gün tatil mi, kapalı mı? 9 günlük tatilde nereler kapalı olacak?
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.