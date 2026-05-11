MGM, AFAD, İçişleri Bakanlığı... Uyarılar peş peşe geliyor: 7 kentte sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü yurdun bazı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji’nin yayımladığı uyarıya göre; Çorum, Amasya, Tokat ve Yozgat çevreleri ile Sivas’ın kuzeyi, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak.
Yetkililer; ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
MGM'nin ardından vatandaşlara bir uyarı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Meteoroloji'nin verilerini paylaşan İçişleri Bakanlığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz"