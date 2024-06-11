MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! Sıcak ve kuru havaya dikkat: Uzun süre durmayın

11 Haziran 2024 12:04 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:27

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bu hafta mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) uyarıları peş peşe yaptı.

AFRİKA VE BASRA KÖKENLİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

MGM'nin yayımladığı güncel hava durumu raporunda; Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK

MGM'nin uyarısının ardından AKOM'dan da bir uyarı geldi. AKOM’un yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre; İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 35 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecelerin üzerindeki çıkacak. Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı. Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.