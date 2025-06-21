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 | Selahattin Demirel

MHP'den 81 ilde önemli hamle! 'Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' başlıyor

MHP 81 ilde yapılacak önemli bir etkinlik düzenliyor. Partiden gelen açıklamada "Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nda Terörsüz Türkiye vurgusu dikkat çekerken etkinlik teması olarak "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" seçildi.

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MHP'den 81 ilde önemli hamle! 'Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' başlıyor
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 18:18

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Terörsüz Türkiye süreci hedefiyle önemli bir etkinlik düzenliyor. "Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" adı verilen etkinliğin ana teması "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" olarak belirtildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASIYLA GERÇEKLŞECEK"

Partiden yapılan açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedefliyoruz. Kuşkusuz “Terörsüz Türkiye” hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir." denildi.

81 ilde düzenlenecek etkinlik için henüz tarih açıklanmazken partinin açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır.

Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleyecektir.

MHP'den 81 ilde önemli hamle! 'Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' başlıyor

ETKİNLİĞİN AMAÇLARI NELER?

Milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmalarla;

- Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşlarımızı doğru bilgilerle aydınlatmak, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermek,

- Parti politikalarımızı, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızı geniş kitlelere ulaştırmak, vatandaşlarımızın beklentilerini kayda geçirmek,

- İç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek,

- Yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmak,

- Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak,

- Toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlanmaktadır.

MHP'den 81 ilde önemli hamle! 'Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' başlıyor

KİMLER DAVETLİ?

Partimizin; Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarımızın görev alacağı toplantılarımıza;

- Ticaret ve sanayi odaları,

- Ziraat odaları,

- Esnaf ve sanatkâr odaları,

- Meslek birlikleri ve sendikalar,

- Sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar,

- Şehit ve gazi dernekleri,

- Yerel yöneticiler ve muhtarlar,
ve tüm vatandaşlarımız davet edileceklerdir."

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