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 | Murat Makas

Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den İran-İsrail savaşına ilişkin açıklama: Hedef Türkiye

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, İran-İsrail savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli "İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır." dedi.

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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den İran-İsrail savaşına ilişkin açıklama: Hedef Türkiye
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 17:00

İran-İsrail savaşına ilişkin açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, ''savaşın kazananı yok, barışın kazananı pek çoktur'' dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran’a karşı 13 Haziran saldırısı göstermiştir ki, her an tedbir ve teyakkuz halinde olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Birisi biten diğeri başlayan zincirleme çatışma ve savaşlar hamulesi dünya barışına, beşeri huzur ve istikrar arayışına çok yüksek düzeyde hasar ve zarar vermektedir. Sürekli güncellenen, tehlikeli ölçüde güçlenen kaotik gelişmeler küresel vicdanı tahrip etmekle birlikte ilkel dürtülerin, işgal heveslerinin, kıyım ve yıkım hedeflerinin bugünkü çağımızda nasıl da sivrildiğini fazla söze hacet bırakmadan işaret ve ibra etmektedir.

İSRAİL KİRALIK KATİL!

İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı geniş çaplı saldırı hem bölgemizi hem de dünyanın genelini kaygı ve korku dolu bir bekleyişe hapsetmiştir. Bölgesel sınırları aşıp küresel mahiyet kazanma ihtimalinin telaffuz edildiği İran-İsrail çatışmasının nükleer mahreçli yeni bir savaşın kademe kademe altyapısını hazırladığına yönelik iddialar gün geçtikçe derinlik ve etkinlik kazanmaktadır.

Bir defa şu gerçeğin idrak ve ifadesi fikir ve siyaset namusu adına mecburidir ki, İsrail küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir. İsrail’in geçim kapısı; savaştır, saldırıdır, şiddettir, şirrettir, şekavettir, şer emellerin takip ve tahkiminden ibarettir. Gazze’de dökülen mazlum kanları kurumamıştır.

Suçsuz günahsız bebeklerin, çocukların, kadınların ve diğer masumların feryat figan içinde katledilmeleri asla unutulmamış, unutulmayacaktır. Dünyada İsrail kadar hukuk tanımayan, ilke takmayan, ahlak ve insan hakları ihlalinden kaçınmayan ikinci bir devlete neredeyse tesadüf etmek mümkün değildir. Bu cinayet aygıtının, bu suç aparatının, bu soykırım alçaklığının en başta barışa, diyaloğa ve uzlaşmaya kapalı ve karşı olduğu açıktır.

Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den İran-İsrail savaşına ilişkin açıklama: Hedef Türkiye

SAVAŞIN KAZANINI YOKTUR, BARIŞIN KAZANINI İSE PEK ÇOKTUR

İsrail ile İran arasındaki savaşın derhal sonlandırılması, bölgesel barış ve istikrarın temin edilmesi her ülkenin çıkarınadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetle dört bir koldan yürüttüğü diplomasi çabaları son derece değerli, dengeli, derinlikli ve etkindir.

Türkiye üzerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getirmektedir. ABD Başkanı Trump’ın da çelişkili ve çetrefilli açıklamaları bir yana bırakarak barışçıl çabalara dürüst ve yüreklice destek olması lazımdır.

İSRAİL NİHAİ GAYESİ BELLİDİR

Bununla ilgili uyarılarımız birilerini rahatsız etmiş olsa da vaki akıbetin farklılaşması düşünülemeyecektir. İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır. İran’a karşı 13 Haziran saldırısı göstermiştir ki, her an tedbir ve teyakkuz halinde olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur.

Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den İran-İsrail savaşına ilişkin açıklama: Hedef Türkiye

Bir ordu en yavaş askeri kadar hızlı ilerleyebilecektir. Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetli olabilecektir. Bugünle bağı zayıflamış mazi-ati bağıntısı da en zayıf yerinden hızla kopacaktır. İsrail’i büyütüp ülkemizi küçümsemediğimizi iddia edenler tarihten, hayatın ve hadiselerin bizatihi varlığından ders almayan gafillerdir. Savaşırken düşünmeyi öğrenmiş bir milletin çocukları olarak ihtiyaç duyulan anlarda doğru okumaları, doğru yorumları, doğru değerlendirmeleri yapmak mecburidir.

TÜRK MİLLETİ BARIŞTAN YANADIR

Coğrafi manada etrafımızın barış kuşağıyla sınırlandırılması vazgeçilmez hedefimizdir. İran ile İsrail arasında derhal barış ve diyalog havası hakim olmalıdır. Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımı çakılacak bir savaşın küresel eksene sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır.

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