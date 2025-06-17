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 | Berrak Arıcan

Netanyahu, Trump'ı İran'da rejim değişikliği konusunda ikna edemedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna edemediği öne sürüldü.

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Netanyahu, Trump'ı İran'da rejim değişikliği konusunda ikna edemedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 16:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği fikrine ikna olmadığı öne sürüldü. Axios haber sitesine konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'daki yönetime karşı tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li yetkili, Netanyahu'nun 16 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmasının ardından rejim değişikliği söylentilerine Trump'ın ikna olmadığını belirtti.

Netanyahu, Trump'ı İran'da rejim değişikliği konusunda ikna edemedi

''ANİ VE BÜYÜK ÇAPLI HAMLE''

ABD'nin mevcut yaklaşımının "Tanıdığınız Ayetullah ile tanımadığınız Ayetullah arasında seçim yapmak gibi" sözleriyle özetleyen ABD'li yetkili, Trump'ın "ani ve büyük çaplı bir hamle" yapma ihtimalinin de hala mevcut olduğunu belirtti.

İsrail'in İran'daki rejim değişikliğini ABD'den daha fazla istediğini belirten ABD'li yetkili, "(İran) Ülkenin yok edilmesi konusunda da bizden daha rahat davranabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Trump'ı İran'da rejim değişikliği konusunda ikna edemedi

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ: RESMİ SAVAŞ HEDEFİ DEĞİL

Öte yandan İsrailli yetkililer, İran'daki olası rejim değişikliğinin "resmi bir savaş hedefi olmadığını" vurguladı. Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) kıdemli araştırmacısı Raz Zimmt, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın şu an için dış tehdit karşısında saflarını sıklaştırdığını ve iç bütünlüğünü koruduğunu belirtti.

Büyük güvenlik açıklarının İran halkının hükümete yönelik öfkesini artırmış olabileceğini ifade eden Zimmt, ancak sivil kayıplara dair görüntülerin "ulusal dayanışmayı ve bayrak etrafında toplanmayı" da tetiklediğini ifade etti.

Zimmt, savaşın uzaması ve rejimin iç güvenlik ile istihbarat kapasitesinin zayıflaması halinde, sistemin zaman içinde ciddi şekilde sarsılabileceğini de sözlerine ekledi.

Netanyahu, Trump'ı İran'da rejim değişikliği konusunda ikna edemedi

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖYLEMLERİ

Başbakan Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından 16 Haziran’da düzenlediği ilk basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler İran’da rejim değişikliğini ima eden paylaşımlarda bulunurken, Netanyahu İran'ın zayıfladığını ve "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü. Netanyahu son olarak İran'daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaparak, "İran yeniden büyük olabilir" demişti.

Netanyahu, Trump'ı İran'da rejim değişikliği konusunda ikna edemedi

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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