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 | Berrak Arıcan

İran'ın nükleer silah üretmesi için 3 yıla ihtiyacı var! ABD basını İsrail'i yalanladı

ABD basınından CNN International, İran'ın nükleer silah üretmesi ve bir noktayı hedef alması için 3 yıla ihtiyaç olduğunu yazdı. Haber, ABD istihbaratından 4 kaynağa dayandırıldı.

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İran'ın nükleer silah üretmesi için 3 yıla ihtiyacı var! ABD basını İsrail'i yalanladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 15:41

ABD'li CNN International kanalının ABD istihbaratından 4 kişiye dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin "İran'ın nükleer silah üretmeye yakın" olduğu yönündeki açıklamaları çürütüldü. Haberde, ABD istihbarat değerlendirmelerine göre İran'ın aktif olarak nükleer silah üretme çabasında olmadığı ve bu tür bir silahla istediği noktayı hedef alabilmesi için de 3 yıla ihtiyacı olduğu belirtildi.

İran'ın nükleer silah üretmesi için 3 yıla ihtiyacı var! ABD basını İsrail'i yalanladı

SALDIRILAR SADECE 'BİRKAÇ AY' GERİYE GÖTÜRDÜ

ABD istihbarat yetkilileri, İsrail'in geçtiğimiz haftadan bu yana düzenlediği saldırılarda şu ana kadar İran'ın nükleer programını sadece "birkaç ay" geriye götürmüş olabileceğini ifade etti. Haberde İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirmek için gerekli santrifüjlerin bulunduğu Natanz'daki tesisine önemli hasar verdiği, yeraltı uranyum zenginleştirme tesisi Fordow Nükleer Tesisinde ise ciddi bir hasar olmadığı ifade edildi.

İran'ın nükleer silah üretmesi için 3 yıla ihtiyacı var! ABD basını İsrail'i yalanladı

İSRAİL ABD DESTEĞİ OLMADAN FORDOW'U VURAMAZ

Savunma uzmanlarının görüşüne de yer verilen haberde, İsrail'in ABD'nin özel silahları ve hava desteği olmadan Fordow'a zarar verme kabiliyetine sahip olmadığını vurgulandı. Trump ve Biden yönetimlerinde Orta Doğu'da üst düzey diplomat olarak görev yapan CNN analisti Brett McGurk, "İsrail bu nükleer tesislere yoğunlaşabilir, onları çalışmaz hale getirebilir. Ancak tesisleri gerçekten ortadan kaldırmak istiyorsanız bu, ya ABD'nin askeri saldırısı ya da bir anlaşma ile olur" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah üretmesi için 3 yıla ihtiyacı var! ABD basını İsrail'i yalanladı

''İRAN NÜKLEER SİLAH ÜRETMİYOR''

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard mart ayında yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmediğini ve İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını yeniden başlatmadığı" yönündeki değerlendirmesinin devam ettiğini ifade etmişti.

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