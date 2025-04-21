Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

MHP'den dikkat çeken paylaşım! Bahçeli'nin görüntüleri eşliğinde o şarkıyla duyurdular

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş halinde olduğu paylaşımda Altaylardan Tuna'ya şarkısı ve şarkı sözünde geçen "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." sözlerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MHP'den dikkat çeken paylaşım! Bahçeli'nin görüntüleri eşliğinde o şarkıyla duyurdular
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 19:53

MHP, X üzerinden bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda parti lideri Devlet Bahçeli'nin Altaylardan Tuna'ya şarkısı eşliğinde yürüyüşüne yer verilirken şarkıda geçen "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." sözleri de eklendi.

YÜRÜRKEN TESPİHİNİ ÇIKARDI

Bahçeli'nin tek başına yürüyüş yaptığı videoda bir süre sonra cebinden tespihini çıkararak çektiği ve yürüyüşüne devam ettiği görüldü.

Videonun fonunda çalan şarkının sözü ve müziği Ali Aksoy'a ait. Altaylardan Tuna'ya şarkısının sözleri şu şekilde:

Altaylardan Tuna’ya

Kızıl Çin’le arası var.

Düştük kara sevdaya,

Gönül güzel yarası var.

Al bizi de sürü sen,

Bayrak olak bürü sen,

Hele durma yürü sen,

Daha yolun yarısı var.

Ölüm bize ar gelmez
Kara toprak dar gelmez
Zindanları zor gelmez, loy loy
Gözlerinin karası var

Başka nizam istemem
Yurtta tasa istemem
Yasa masa istemem, loy loy
Milletimin töresi var

Yasa masa istemem, loy loy
Ulu Türk′ün töresi var
Bir ülkedir uzakta

Yaralıdır tuzakta
Uzağında kalsak da, loy loy
Gönlümüzde orası var

Gönüllerde orası var
Ele surat asacak
Zalime kan kusacak
Sanma böyle susacak, loy loy

Fırtınası, borası var
Sanma böyle susacak, loy loy
Her şeyin bir sırası var

https://x.com/MHP_Bilgi/status/1914349605820551258

ETİKETLER
#şarkı
#xiaomi
#devlet bahçeli
#mhp
#yürüyüş
#sosyal-medya
#Altaylardan Tuna
#Ali Aksoy
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.