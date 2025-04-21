MHP'den dikkat çeken paylaşım! Bahçeli'nin görüntüleri eşliğinde o şarkıyla duyurdular

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş halinde olduğu paylaşımda Altaylardan Tuna'ya şarkısı ve şarkı sözünde geçen "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." sözlerine yer verildi.
MHP, X üzerinden bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda parti lideri Devlet Bahçeli'nin Altaylardan Tuna'ya şarkısı eşliğinde yürüyüşüne yer verilirken şarkıda geçen "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." sözleri de eklendi.
Bahçeli'nin tek başına yürüyüş yaptığı videoda bir süre sonra cebinden tespihini çıkararak çektiği ve yürüyüşüne devam ettiği görüldü.
Videonun fonunda çalan şarkının sözü ve müziği Ali Aksoy'a ait. Altaylardan Tuna'ya şarkısının sözleri şu şekilde:
Altaylardan Tuna’ya
Kızıl Çin’le arası var.
Düştük kara sevdaya,
Gönül güzel yarası var.
Al bizi de sürü sen,
Bayrak olak bürü sen,
Hele durma yürü sen,
Daha yolun yarısı var.
Ölüm bize ar gelmez
Kara toprak dar gelmez
Zindanları zor gelmez, loy loy
Gözlerinin karası var
Başka nizam istemem
Yurtta tasa istemem
Yasa masa istemem, loy loy
Milletimin töresi var
Yasa masa istemem, loy loy
Ulu Türk′ün töresi var
Bir ülkedir uzakta
Yaralıdır tuzakta
Uzağında kalsak da, loy loy
Gönlümüzde orası var
Gönüllerde orası var
Ele surat asacak
Zalime kan kusacak
Sanma böyle susacak, loy loy
Fırtınası, borası var
Sanma böyle susacak, loy loy
Her şeyin bir sırası var