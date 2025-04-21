MHP'den dikkat çeken paylaşım! Bahçeli'nin görüntüleri eşliğinde o şarkıyla duyurdular

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş halinde olduğu paylaşımda Altaylardan Tuna'ya şarkısı ve şarkı sözünde geçen "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." sözlerine yer verildi.

MHP, X üzerinden bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda parti lideri Devlet Bahçeli'nin Altaylardan Tuna'ya şarkısı eşliğinde yürüyüşüne yer verilirken şarkıda geçen "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." sözleri de eklendi.

YÜRÜRKEN TESPİHİNİ ÇIKARDI

Bahçeli'nin tek başına yürüyüş yaptığı videoda bir süre sonra cebinden tespihini çıkararak çektiği ve yürüyüşüne devam ettiği görüldü.

Videonun fonunda çalan şarkının sözü ve müziği Ali Aksoy'a ait. Altaylardan Tuna'ya şarkısının sözleri şu şekilde:

Altaylardan Tuna’ya

Kızıl Çin’le arası var.

Düştük kara sevdaya,

Gönül güzel yarası var.

Al bizi de sürü sen,

Bayrak olak bürü sen,

Hele durma yürü sen,

Daha yolun yarısı var.

Ölüm bize ar gelmez

Kara toprak dar gelmez

Zindanları zor gelmez, loy loy

Gözlerinin karası var



Başka nizam istemem

Yurtta tasa istemem

Yasa masa istemem, loy loy

Milletimin töresi var



Yasa masa istemem, loy loy

Ulu Türk′ün töresi var

Bir ülkedir uzakta



Yaralıdır tuzakta

Uzağında kalsak da, loy loy

Gönlümüzde orası var



Gönüllerde orası var

Ele surat asacak

Zalime kan kusacak

Sanma böyle susacak, loy loy



Fırtınası, borası var

Sanma böyle susacak, loy loy

Her şeyin bir sırası var

https://x.com/MHP_Bilgi/status/1914349605820551258