MHRS'ten hastane randevusu alacaklar dikkat! Bugün başladı, saat uyarısı yapıldı

13 May 2024 01:42 - Güncelleme : 13 May 2024 01:48

MHRS onaylı sistemine bir uygulama daha sırada! 6 ay sonraya gün veriliyordu

MHRS onaylı sistemine bir uygulama daha sırada! 6 ay sonraya gün veriliyordu

Hastanelerde yeni sisteme göre randevu alma dönemi başladı. Randevusuna saat 20.00'ye kadar onay vermeyenlerin randevusu iptal olacak. Bu sayede iptal edilen randevuların yerine başkalarına randevu saati açılabilecek.

Uzun süredir yaşanan randevu alma sorununa ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle 'onaylı randevu' hayata geçti. Yeni düzenlemeyle randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.

Randevu onayı www.mhrs.gov.tr internet sitesi ve ALO 182 çağrı merkezi üzerinden verilecek. Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek.

ONAYLI RANDEVULAR DA TEKRAR İPTAL EDİLEBİLECEK

Randevu tarihinden 1 gün önce 20.00'ye kadar onay verilecek

3 gün ve sonrası için alınan randevularda onay zorunlu. Muayene tarihinden önceki 2 gün içinde alınan randevular ise doğrudan onaylanmış sayılacak.

İptal işlemi randevu tarihinden bir gün öncesine kadar yapılacak. Onaylı randevular da iptal edilebilecek.

Onaylı randevusuna gitmeyenler için de uygulama değişmedi. Bu kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacaklar ancak sağlık kuruluşlarından randevusuz bir şekilde hizmet alabilecekler.

65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VE KANSER HASTALARI MUAF TUTULDU

Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunan hastalara verilecek. Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastalar muaf tutuldu.