Mide bulandıran görüntü! Marketten ekmek aldı, içinden çıkanı görünce şoke oldu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 11:00 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:05
Elazığ’da bir vatandaş, marketten aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce şaşkına döndü.
Elazığ'da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü.
EKMEĞİ BÖLÜNCE ŞOKE OLDU
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Ekmeğin içinden çıkan poşeti gören Şahıs ilgili yerlere başvurarak şikayette bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı