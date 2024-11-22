Mide bulandıran olay! Çocuklara ait iğrenç görüntüler ele geçirildi: Çok sayıda gözaltı var

22 Kasım 2024 11:44 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:46

Bitlis'te çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depolayanları tespit eden ekipler, operasyonun düğmesine bastı. Valilikten yapılan açıklamada, 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bitlis​'te yaşanan iğrenç olayda; 6 kişinin, çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depoladığı ve çeşitli sosyal medya​ platformları üzerinde paylaştığı tespit edildi.

Rezil olayın ardından harekete geçen ekipler, 6 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bitlis Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında; ilimiz merkezli Tatvan ve Güroymak ilçeleri olmak üzere çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyaller üzerinde depoladığı ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinde paylaştığı tespit edilen 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir”